Juve, allenamento a porte aperte in vista del Derby della Mole

Dopo il successo in Europa League, la squadra bianconera continua a lavorare in vista della partita contro il Torino, in programma martedì

redazionejuvenews

Dopo il successo di giovedì con il Nantes, che ha regalato la qualificazione agli ottavi di Europa League, la Juventuscontinua a lavorare sul campo per prepararsi al prossimo impegno di campionato. La squadra di Allegri martedì 28 febbraio alle 20:45 affronterà il Torinoall'Allianz Stadium nel Derby della Mole. Questa mattina la squadra ha svolto una seduta di allenamento aperta ai tifosi.

Questo il report dal sito ufficiale della Juventus: "La Juve intensifica il lavoro in vista del grande appuntamento del prossimo 28 febbraio, quando l’Allianz Stadium sarà teatro del Derby della Mole. Oggi la squadra si è allenata nella tarda mattinata, insieme ai tifosi, presenti sugli spalti del Training Center, che hanno poi salutato al termine della seduta. Allenamento cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi dell’Under 19. Nel menu di lavoro, la squadra, divisa in due gruppi, ha affrontato esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra e per lo sviluppo delle azioni con finalizzazione. E poi, partitella finale. Domani appuntamento nuovamente al mattino".

La sfida di campionato contro i granata potrebbe vedere il rientro in campo di Pogba e Chiesa. Il condizionale resta d'obbligo. La condizione fisica del francese, che è tornato ad allenarsi con il gruppo solo da qualche giorno, non è di certo al top, visto il lungo stop degli scorsi mesi. Chiesa, invece, ha saltato le ultime due partite bianconere contro Fiorentina e Nantes negli ultimi giorni ha lavorato solo parzialmente con il gruppo. Il doppio ritorno nel derby quindi rimane in dubbio.