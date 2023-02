Salvione: “Di Maria è un fuoriclasse di livello assoluto”

Pasquale Salvione , direttore del Corriere dello Sport online, ha parlato di quanto visto in campo internazionale, ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. Ecco cosa ha detto: "In Europa la Lazio ha fatto il minimo indispensabile, mentre la Fiorentina aveva già ipotecato la qualificazione all’andata. I segnali più importanti sono stati offerti da Roma e Juventus . Le prestazioni, in questi casi, sono state ottime. Hanno fatto la differenza i singoli, come Dybala e Di Maria, capaci di garantire giocate decisive ".

Salvione ha continuato: "Il Fideo è un calciatore che non scopriamo certo adesso, di grande esperienza internazionale, nonché Campione del Mondo con l’Argentina. La Juve ha la fortuna di potersi avvalere delle prestazioni di un giocatore come Di Maria che riesce a decidere le partite da solo. È un fuoriclasse di livello assoluto, che è stato protagonista in tutti i top club in cui ha giocato. Certo, l’età impone la consapevolezza di non potersi più attendere una certa continuità, ma la qualità è indiscutibile. In estate avevo pronosticato un Di Maria come miglior giocatore del campionato, anche se non conoscevo ancora Kvaratskhelia".