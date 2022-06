Szczesny: “Vorrei rimanere alla Juve fino alla fine del contratto”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato in un'intervista ai microfoni del quotidiano polacco Przegld Sportowy. L'estremo difensore ha fatto il punto sulla sua esperienza con la Vecchia Signora e sui suoi progetti per il futuro: " La Champions League era alla nostra portata nelle prime due stagioni , poi siamo stati eliminati da squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions. I due anni senza Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire, dopo 9 anni di vittorie c'è stato un ricambio generazionale dei giocatori . I cambiamenti costano sempre qualcosa. Comunque penso che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions".

L'ex portiere di Arsenal e Roma poi ha parlato di cosa abbia significato per lui e per la Juve l'avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo: "Un giocatore brillante, che fa la differenza non solo sul campo. Non so se esista qualcuno nel mondo al suo livello. Quando è arrivato però non lo vedevamo come CR7, ma come un compagno di squadra. Con lui però ho provato cose che non ho mai sentito con altri giocatori: quando entravo in campo con lui, prima che l'arbitro fischiasse l'inizio, era come essere già in vantaggio 1-0. E' stato impressionante".