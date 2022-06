Di Maria: la Juve vuole una risposta a breve

La Juventus continua il suo lavoro sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso il campionato al quartoposto, chiudendo una stagione passata a rincorrere le prime della classe senza mai raggiungerle. La squadra bianconera ha chiuso l'anno al quarto posto in classifica garantendosi l'accesso alla prossima Champions League, ma senza alzare alcun trofeo. Le finali di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia perse contro l'inter hanno lasciato strascichi che i bianconeri sperano di sgrullarsi subito da dosso. Per questo la società si sta già muovendo sul mercato, con alcuni colpi in dirittura d'arrivo.

La dirigenza sta ponendo le basi per quella che sarà la squadra del prossimo anno, con molti contatti in sede di mercato già presi con alcuni giocatori che potrebbero migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Tra questi c'è AngelDiMaria, il cui contratto con il PSG è ufficialmente finito. Il calciatore argentino ha salutato la squadra e i tifosi nella sua ultima partita nello stadio casalingo, con la separazione confermata dallo stesso club sul suo sito internet: "Il PSG saluta Angel Di Maria dopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L'argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il primo fornitore di assist di tutti i tempi del club".

La Juventus, con il benestare di Massimiliano Allegri, aveva già messo sotto osservazione il giocatore, e fatte le valutazioni del caso, e i bianconeri hanno accelerato i contatti con il giocatore. La Juventus ha offerto all'argentino due opzioni: un contratto di un anno a 8 milioni a stagione, o uno da due a 6 milioni a stagione, con la seconda opzione che consentirebbe ai bianconeri di sfruttare il decreto crescita. La dirigenza aspetta ora una risposta del Fideo, ma con il passare dei giorni le possibilità di un suo approdo in bianconero si affievoliscono, con la dirigenza bianconera che non aspetterà oltre questa settimana per ricevere una risposta definitiva.