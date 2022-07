Szczesny: “Pogba e Di Maria saranno importanti, bello venire qui”

La Juventus è in America dove si sta allenando nella seconda parte della sua preparazione in vista delle amichevoli contro Barcellona e Real

La Juventus è negli Stati Uniti , dove sta portando avanti la seconda parte della sua preparazione: dopo essere stati due settimane ad allenarsi alla Continassa, i bianconeri sono partiti alla volta degli USA, dove sono impegnati nella tournée che li metterà di fronte a tre squadre diverse. Vinta la prima amichevole contro il Deportivo Guadalajara per 2-0, grazie alle reti di due Under 23, i bianconeri sono attesi ora da quelle contro Barcellona e Real Madrid , che continueranno a dare indicazioni su quella che è la situazione fisica della squadra.

Dopo le partite contro le due spagnole, la Juventus farà ritorno a Torino per completare la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie A: i bianconeri giocheranno a Torino la classica partita in famiglia contro l'Under23, e poi scenderanno in campo contro l'AtleticoMadrid nell'ultima amichevole prima dell'inizio della nuova stagione. Direttamente dal ritiro in America, dove la Juventus sta passando dei giorni tra allenamenti e volti molto distesi, ha parlato il portiere WojciechSzczesny, che ha detto la sua sugli allenamenti e sui nuovi arrivati a Torino.