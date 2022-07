Calciomercato Juventus / Non è solo un’idea folle, offerta già presentata

Guai a credere che sia finita la campagna acquisti della Juventus. La dirigenza del club più vincente d'Italia non ha intenzione di fermarsi a Bremer, Pogba e Di Maria. In difesa dovrebbe arrivare un altro colpo. Milenkovic in pole, ma ci sono diverse alternative. Anche a centrocampo e in attacco si valutano profili che possano permettere di alzare l'asticella.