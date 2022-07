DIRETTA – Calciomercato Juventus, nuova sfida a Marotta e Allegri vuole…

Buon 25 luglio a tutti i tifosi della Juventus. Il calciomercato entra nel vivo, non solo per la Vecchia Signora. Diversi colpi ad effetto già messi a segno, ma la strada è ancora lunga fino al 31 agosto.

La dirigenza piemontese sta per affrontare giorni decisivi per la chiusura di diverse operazioni che Allegri conta di vedere concluse a stretto giro di posta. Per mettere un po' d'ordine sui movimenti che coinvolgono i bianconeri, abbiamo diviso per voi le ultime notizie riferite ai vari reparti del campo.