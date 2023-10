Szczesny: “Dispiace tanto per Nicolò. Ha sbagliato e pagherà le conseguenze”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Milan nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. Il calciatore dei bianconeri Wojciech Szczesny ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

“Dispiace tanto per Nicolò. Ha sbagliato e pagherà le conseguenze. Iniziamo a pensare alle giuste conseguenze di chi è malato di ludopatia. La squalifica è giusta, sapeva delle conseguenze. Dovrebbero però aiutare i ragazzi, e non punire. Dispiace per il mio collega, magari non sono obiettivo. Ma pensiamo alle giuste conseguenze”.