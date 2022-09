Juve, come sta Szczesny? Ecco quando potrebbe tornare

In questo inizio di stagione Wojciech Szczesny non è stato molto fortunato. L' infortunio agli adduttori sofferto durante il pre campionato gli aveva fatto saltare le prime due partite di campionato contro il Sassuolo e la Sampdoria. Poi l'ex Arsenal era tornato fra i pali giocando la gara contro la Roma e quella contro lo Spezia . Proprio in quest'ultima però si è infortunato nuovamente. Ieri il club bianconero ha reso noto il suo bollettino medico. Questo il comunicato della Juventus relativamente alle condizioni del portiere: " A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia".

Ma quando potrà tornare in campo il portiere bianconero? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le condizioni dell'ex giocatore di Arsenal e Roma non sarebbero gravi. L'estremo difensore polacco quindi dovrebbe saltare due partite di campionato, quella di domani in casa della Fiorentina e quella casalinga contro la Salernitana, e due di Champions League, la trasferta di Parigi contro il Psg e la gara in casa contro il Benfica. Szczesny potrebbe tornare il 18 settembre per la partita in casa del Monza. Più prudente il parere di Tuttosport, secondo cui il fatto che vengano escluse solo significative lesioni capsulo legamentose, dovrebbe significare che a causa del notevole gonfiore non è possibile per ora vedere e capire in modo più preciso la situazione clinica dell’articolazione.