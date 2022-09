Juventus-Spezia, le statistiche del match: Milik protagonista

Il sito della Juventus ha pubblicato le statistiche post-match della gara contro lo Spezia. In copertina Milik e Vlahovic.

redazionejuvenews

Dopo la vittoria della Juventussullo Spezia, è tempo di analizzare i dati dell'incontro. Sugli scudi gli attaccanti Milik e Vlahovic, con il primo che è diventato il 350esimo marcatore differente dei bianconeri, ed il serbo, che con la seconda rete consecutiva su punizione, è diventato il quarto a riuscirci, dopo Pirlo, Pjanic e Del Piero. Ecco il report post-partita del sito della Vecchia Signora: "Lo Spezia è diventato il quinto avversario contro cui la Juventus riesce a vincere tutte le prime cinque sfide nella propria storia in Serie A dopo Chievo, Pescara, Sampierdarenese e Siena. Arkadiusz Milik è diventato il 350º marcatore differente nella storia della Juventus in Serie A. Arek ha ritrovato il gol in Serie A dopo 773 giorni dall'ultimo realizzato nella competizione, con il Napoli contro l'Udinese a luglio 2020. La Juventus ha segnato due gol su punizione diretta in queste prime quattro giornate di Serie A, tanti quanti quelli realizzati dai bianconeri nei tre precedenti campionati messi insieme.

I bianconeri hanno vinto tutte le tre sfide di Serie A giocate allo Stadium contro lo Spezia, con un punteggio complessivo di 6-0. Solo in tre occasioni in questo campionato una squadra non ha effettuato alcun tiro nello specchio: in due di queste è stato lo Spezia (v Inter e v Juventus oggi). Dusan Vlahovic (22 anni e 215 giorni) è diventato il secondo più giovane giocatore della Juventus a segno in quattro gare casalinghe di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Paulo Dybala (22 anni e 70 giorni nel gennaio 2016).

Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (prima di lui Pjanic, Pirlo e Del Piero). Dei 12 giocatori che dal 2004/05 sono riusciti a trovare il gol su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A, Dusan è l'unico mancino".