Superlega, la UEFA cancella sanzioni contro Juve, Real Madrid e Barcellona

La UEFA cancella le sanzioni ai tre club ribelli

redazionejuvenews

La UEFA ha deciso di alzare, per il momento, bandiera bianca. Sono state ufficialmente cancellate le sanzioni contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la vicenda della Superlega. Procedimenti che comunque erano già stati sospesi in precedenza. Per Ceferin, presidente della UEFA, era infatti l'ultimo giorno disponibile per cancellare i provvedimenti visto l'ultimatum dato dal Tribunale di Madrid nei giorni scorsi. La UEFA dunque si è piegata al tribunale di Madrid per evitare l'incriminazione penale e le sanzioni economiche. Di seguito riportiamo il comunicato: "A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento e nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto.

La UEFA mantiene fermamente la sua posizione sulla Super League e le azioni dei club coinvolti. La decisione della UEFA di non perseguire questi procedimenti legali in corso non ha alcun impatto su questo in alcun modo. La UEFA continuerà a lottare per fare tutto il necessario per fermare la Super League e qualsiasi forma di lega separatista, incluso qualsiasi tentativo di rimettere in discussione i piani della Super League stessa. Ciò include il potenziale riavvio dei procedimenti legali. Come conseguenza della scelta della UEFA di non perseguire l’attuale procedimento legale, contatterà gli altri nove club che avevano segnalato la loro intenzione di separarsi per informarli che, in questo momento, la UEFA non richiederà alcun pagamento per la loro iniziale partecipazione ai piani per la Super League".

Battaglia finita? No, ma per ora sì. La UEFA, infatti, ha evitato di rispondere al Tribunale di Madrid per aspettare il responso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, in caso fosse a favore di Ceferin, potrebbe far riaprire tutto e sarebbero inevitabili le sanzioni contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più in merito.