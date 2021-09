Gazidis: “Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta”

Il dirigente ha parlato

redazionejuvenews

Ivan Gazidis, dirigente del Milan, ha parlato della Superlegaai microfoni del settimanale "Sette". Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero: "Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, UEFA e FIFA perché la crisi non è passata e non è tempo per nessuno di dichiarare vittoria. La questione della governance è fondamentale: bisogna ricordare che tutto si basa sui club".

Messaggio chiaro quello di Gazidis riguardo la faccenda della Superlega da cui il Milan pare essere ufficialmente ormai fuori. Le squadre rimaste ancora dentro al progetto sono tre. Real Madrid, Barcellona e Juventus. Di recente proprio i bianconeri hanno diramato un comunicato in cui affermano di essere ancora dentro alla Superlega. Nella società sono convinti che sia il progetto più giusto per far ripartire il calcio europeo dopo questi due anni di crisi da coronavirus. Il comunicato ha confermato la posizione forte dei bianconeri in merito alla questione della creazione di una grande lega per le big del calcio europeo. Lo riportiamo: "In data 19 aprile 2021 Juventus ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League. Una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni UEFA, ma non ai campionati e alle coppe nazionali.

La competizione sarebbe organizzata e gestita dalla ESLC (European Super League Company S.L.), di cui ciascun Club Fondatore è socio secondo quote e diritti equivalenti, in modo tale che tutto il progetto Super League sia di proprietà esclusiva dei club e non di terzi, creando quindi una coincidenza tra i soggetti che sopportano il rischio di impresa e quelli che gestiscono i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive. Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta".