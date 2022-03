Stramaccioni: “In Qatar affranti per l’Italia. Inter più attrezzata in Serie A”

L'ex allenatore dell'Inter, ora sulla panchina dell'Al Gharafa, ha parlato dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale e della corsa Scudetto.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni dell'Ansa: "L'eliminazione dell'Italia è difficile da accettare, soprattutto per un italiano che vive in Qatar. Per me l'amarezza è decuplicata. Qui sono scioccati, quasi affranti per l'assenza degli Azzurri al Mondiale. Per loro è una grossa perdita non ospitare i campioni d'Europa, perché considerano la nostra una delle realtà calcistiche più importanti del mondo". E infatti l'allenatore romano ha confermato come nella Aspire School, centro di addestramento di eccellenza di Doha per i giovani calciatori, ci sono "personaggi italiani nelle cariche rilevanti". E lo stesso Emiro aveva detto, in previsione di uno scontro con il Portogallo, che sarebbe stata esclusa una protagonista. Una grande stima dei qatarioti per il nostro calcio, disattesa dai risultati sul campo.