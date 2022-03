Juventus, per Cambiaso è sfida a tre: Inter e Milan interessate

La Juventus vorrebbe rinforzare la fascia sinistra e l'obiettivo numero uno è Andrea Cambiaso, terzino del Genoa.

redazionejuvenews

La Juventus si guarda intorno per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero ha bisogno di diversi rinforzi in più ruoli della rosa: un difensore centrale, un centrocampista, un esterno d'attacco ed un terzino sinistro. Proprio quest'ultimo ruolo necessita di un innesto importante, visto che Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza nel 2023, saluterà la Vecchia Signora e fine stagione, motivo per cui Madama dovrà per forza intervenire su quel settore di campo. I nomi sono diversi, da Renan Lodi a Parisi, da Cambiaso a Udogie, tutti profili con un unico comune denominatore, calciatori giovani che possono essere valorizzati, in linea con il nuovo progetto "verde".

In cima alla lista c'è Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa. Il classe 2000 è un protagonista della stagione 2021-22, come certificato dalle 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia, condite da 1 gol e 4 assist. Nell'ultimo periodo l'ex Empoli è un po' sparito dai radar, a causa prima del cambio di allenatore e poi dell'infortunio al ginocchio subito nel match contro l'Inter, stop che lo terrà ai box almeno fino a primi di maggio. La Juventus resta comunque interessata per la prossima stagione e molto dipenderà anche se il Grifone rimarrà in Serie A o retrocederà. Infatti Cambiaso, nel caso i rossoblù dovesse scendere in Serie B, sarebbe più propenso a partire ed il prezzo sarebbe sensibilmente più basso, al contrario, in caso di permanenza nella massima serie, il Genoa potrebbe fare più resistenza e tirare in su la cifra del cartellino.

Costo che non dovrebbe comunque essere altissimo, intorno ai 15-20 milioni, anche se come riportato da calciomercato.com, per i bianconeri è sorto un altro problema, ovvero la concorrenza, visto che sia Inter che Milan vorrebbero portare a Milano il terzino genoano. Una corsa a tre molto ardua e complessa, la Juventus per acquistare Cambiaso dovrà guardarsi le spalle.