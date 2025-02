Juve, Agresti: “Quella con il Cagliari è una partita cruciale”

Stefano Agresti ha parlato della sfida di Serie A tra Cagliari e Juventus: per il giornalista, il match sarebbe cruciale per i bianconeri

Intervistato a Radio Radio, Stefano Agresti ha parlato della sfida della Juventus al Cagliari in Serie A. Ecco le sue parole: “La Juve con una vittoria si metterebbe alle spalle la Lazio, allontanerebbe quasi tutte, dipende da cosa farà la Fiorentina. Tra l’altro supererebbe la Lazio in un periodo in cui la Lazio andrebbe poi a sommare alle partite di campionato e di Coppa Italia, che, peraltro, deve giocare anche la Juve, anche quelle di Europa League, per cui diciamo che il vantaggio della Juve diventerebbe abbastanza importante nei confronti della Lazio considerando tutto quanto. Per cui questa è diventata una partita quasi cruciale per la Juve. Però andare a Cagliari a vincere è difficile. Molto più difficile di quello che uno possa pensare, citando soltanto la partita Cagliari-Juventus. Andare a Cagliari a vincere è complicato”.

Agresti: “La Juve sta diventando la delusione della stagione”

Il giornalista ha proseguito: “Il Cagliari è una squadra tosta, una squadra che soprattutto in casa è complicatissima da battere. Quindi per la Juve penso che possa essere molto difficile. Diciamo che il vantaggio paradossale che ha la Juve è che anche se non vince non perderebbe punti da nessuna delle altre, perché la Lazio ha pareggiato, il Milan ha perso, il Bologna ha perso. Dal punto di vista dell’ambiente però un altro insuccesso sarebbe molto grave, perché effettivamente la Juve dopo l’eliminazione in Champions sta diventando, con il Milan, la grande delusione della stagione. Francamente nessuno di noi, in estate, pensava che la Juve sarebbe stata così lontana dalla vetta della classifica, considerata la qualità, la quantità e il costo gli acquisti. Credo che per la Juve questa partita sia davvero molto importante”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Cagliari <<<