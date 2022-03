Stevens: “Rudiger ha una grande leadership in campo”

Stevens, allenatore di Rudiger nelle scorse stagioni, ha rilasciato un'intervista parlando del difensore tedesco.

redazionejuvenews

Huub Stevens, allenatore di Antonio Rudiger ai tempo dello Stoccarda, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sulla Juventus, che sembra in pole per l'acquisto del difensore tedesco, visto che l'ex Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2022: "In questo modo ritornerebbe in Italia, visto che è già stato alla Roma. La Juventus è una buona scelta, è un club che ha sempre avuto grandi difensori. Ho letto anche di un interesse dalla Spagna, anche quello spagnolo non sarebbe male come palcoscenico. Toni e de Ligt comporrebbero davvero una grande coppia, sarei molto tentato di vederli giocare insieme."

Sulle qualità del difensore del Chelsea: "L'ho allenato per tutto il 2014 e la stagione successiva. A livello di rendimento era uno dei più performanti, anche se purtroppo quell'infortunio lo tenne fuori per parte della stagione. Fortunatamente si riprese giusto in tempo per offrire il suo aiuto nel finale, fu molto importante averlo di nuovo con noi. Era importante per il club, Toni è un vero giocatore di squadra. La sua qualità più importante è senza dubbio la sua leadership in campo. E' maturato ancora di più rispetto all'esperienza di Stoccarda, ora è un difensore completo. Eccelle sempre nel colpo di testa, questo mi fa piacere. L'esperienza in Italia e in Inghilterra lo ha reso quel che conosciamo oggi, ma non dovrà mai perdere l'umiltà."

Su McKennie, allenato da Stevens nello Schalke 04 e attualmente infortunato per una frattura del metatarso, stop che lo farà rientrare direttamente nella prossima stagione: "Spero possa tornare presto a correre, in forma, le sue qualità sono sempre importanti per la squadra in cui gioca. Agli allenatori piace per la sua duttiità, Wes me lo ricordo come un combattente che non molla mai. Per la Juve è importante avere un giocatore così tra le proprie fila."