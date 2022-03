Mercato Juve / Ore di fuoco, non solo Rudiger: “Altro colpaccio vicino!”

La Juve si sta letteralmente scatenando sul mercato, cercando di anticipare alcune mosse dell'estate: ecco cosa sta bollendo in pentola ora

redazionejuvenews

Ve lo avevamo largamente anticipato e così sta accadendo. La Juve sta lavorando con grande intensità in ottica mercato e sta cercando di anticipare le proprie mosse. E' una Vecchia Signora letteralmente scatenata quella che si sta vedendo in queste ore febbrili, durante le quali sono arrivate notizie di calciomercato davvero grosse. La più importante è senza dubbio quella rivelata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus avrebbe praticamente chiuso per il colpaccio Antonio Rudiger a parametro zero. Il difensore avrebbe detto di sì all'offerta contrattuale di Madama, che si attesta sui 6,5 milioni netti per quattro anni. Primo grande acquisto per la prossima stagione ad un passo dunque, ma questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg.

Già perché, sempre stando alle ultime notizie di mercato che stanno circolando in orbita Juve in queste ultime ore, la Juve starebbe lavorando anche ad altri grandissimi obiettivi. Lo stesso viaggio Londra-Torino che con ogni probabilità farà Rudiger, potrebbe infatti percorrerlo anche Jorginho. Con un Chelsea in grave crisi a causa delle sanzioni, i bianconeri starebbero cercando di affondare anche per il regista italo-brasiliano. Tanto che ci sarebbe già anche un principio di accordo alle stesse cifre di Rudiger. In questo caso però, visto che il contratto di Jorginho con i Blues scadrà nel 2023, bisognerà trovare una quadra anche con il club inglese. L'indennizzo potrebbe comunque essere assolutamente abbordabile o si potrebbe pure valutare uno scambio. Secondo TuttoJuve.com ad esempio, la Juventus starebbe pensando di offrire Adrien Rabiot come contropartita tecnica. E non è ancora tutto.

Per i motivi già citati infatti, la Vecchia Signora starebbe tenendo d'occhio anche ad altri top player di casa Chelsea, che a fine stagione potrebbero cambiare aria. Con un Dybala sempre più in bilico, la Juve starebbe cercando un suo valido sostituto e avrebbe messo nel mirino anche Christian Pulisic e Hakim Ziyech. Due super nomi che vanno ad aggiungersi a quello di Nicolò Zaniolo, che rimane sempre la prima scelta per quella zona di campo. Sono ore di fuoco, la Juventus sta accelerando sul mercato. E se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso.La Juve infatti ha già pronta la lista della spesa completa per il prossimo calciomercato estivo: altri 5 colpi già in programma, ecco tutti i nomi! <<<