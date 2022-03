Juventus, obiettivo Raspadori: Carnevali conferma

La Juventus insegue Raspadori per la prossima stagione, come confermato anche da Carnevali, ad del Sassuolo.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo aver detto addio a Dybala, è pronta a dare il via al casting per sostituire la Joya. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi. L'interessamento è stato anche confermato nella giornata di ieri da Giovanni Carnevali, ad nel Sassuolo, presente all'evento United by Alessandro Moggi: "Noi con la Juventus abbiamo fatto già l'operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale." Una conferma che sa apertura per la Vecchia Signora, pronta ad accaparrarsi un altro talento dalla società neroverde.

Ci sono alcune situazioni che potrebbero essere sfruttate dalla dirigenza della Juventus per arrivare al calciatore. In primis, i buoni rapporti con la dirigenza emiliana, che è un fattore da non sottovalutare nella possibile trattativa, visto che tra i due club sono andati in porto diversi affari, l'ultimo Manuel Locatelli, passato dal Sassuolo alla Juventus nella scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni. Inoltre Raspadori, in alcune sue giocate, ricorda anche Dybala, seppur le caratteristiche tecniche sono diverse, senza dimenticare che il classe 2000 è anche molto duttile, perché può giocare su tutti i ruoli dell'attacco. Punto a favore della trattativa sarebbe anche l'ingaggio del talentino campione d'Europa, visto che l'attaccante del Sassuolo percepisce una cifra inferiore al milione, compenso molto vantaggioso per la Juventus.

Per questi motivi l'acquisto di Raspadori è più fattibile, ma in ogni caso, se si dovesse andare avanti nella trattativa, convincere il Sassuolo non sarà una questione da poco e l'investimento dovrà essere molto oneroso, condizione che andrà comunque valutata, anche perché la Juventus dovrà fare diversi investimenti in altre zone di campo, in primis il centrocampista, ma servirà intervenire anche sul terzino sinistro e sul centrale di difesa.