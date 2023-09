Stavolta Allegri non cambia idea: è la prima volta dal suo ritorno

Dopo tanti ripensamenti oggi Allegri chiamerà in causa gli stessi uomini che sono stati in grado di battere la Lazio di Sarri

Con le scelte di Sassuolo-Juventus, Massimiliano Allegri schiererà per la prima volta la stessa formazione del turno precedente. Saranno infatti gli stessi undici chiamati in causa nella vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri sabato scorso all'Allianz (gara terminata 3-1 in favore dei bianconeri). Quella di oggi sarà la formazione numero 113 schierata dal tecnico toscano dal suo ritorno a Torino (tra campionato e coppe). In occasione dei 112 precedenti, il mister aveva sempre fatto qualche aggiustamento rispetto al pregresso. Ecco la formazione ufficiale della Juventus: (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.