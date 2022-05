Juve Women, le statistiche dopo la vittoria con il Milan

Ieri la squadra guidata da mister Montemurro ha battuto le rossonere nell'ultima giornata di Serie A. I numeri delle campionesse d'Italia.

Ieri le Women bianconere hanno battuto per 2-1 in trasferta il Milan, con i gol di Pedersen e Zamanian. Nonostante lo Scudetto festeggiato già la scorsa settimana, dopo la vittoria per 3-1 contro il Sassuolo, la squadra è scesa in campo con serietà e concentrazione, come aveva chiesto mister Joe Montemurro. Le bianconere hanno chiuso quindi il campionato a quota 59 punti, a +5 sulla Roma, grazie a 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Un cammino eccezionale che ha portato al meritato titolo, il quinto consecutivo, nonostante i diversi cambiamenti apportati a inizio anno, compresa la guida tecnica. La stagione però ha ancora un appuntamento: domenica prossima ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Roma.

Andiamo ora a vedere numeri e statistiche sulle campionesse d'Italia, dopo il successo di ieri sulle rossonere, nell'approfondimento pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"TALKING POINTS | MILAN - JUVENTUS WOMEN

Sofie Junge Pedersenha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A, dopo che nelle prime 13 gare di questo campionato non aveva nemmeno preso parte ad una rete. Tutti i tre gol di Sofie in questo campionato sono arrivati in trasferta; la giocatrice classe ’92 ha eguagliato il suo bottino di reti dello scorso torneo.

Andrea Stasková ha chiuso questo campionato con nove partecipazioni attive (5 reti, 4 assist), tra le giocatrici nate dopo l’1/1/2000 solo Chanté Dompig (11) è stata coinvolta in più gol; inoltre, ha preso parte attiva a due gol nelle ultime tre presenze in Serie A (1 gol, 1 assist).

Annahita Zamanianha segnato il suo primo gol in Serie A dal 24 gennaio 2021, quando trovò la rete in Juventus-Verona 5-0. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A, con un punteggio complessivo di 12-3. Ultima in Serie A con le Juventus Women, ieri, per Tuija Hyyrynen, ieri Capitano, alla presenza numero 112 con le bianconere".