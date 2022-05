Montemurro: “Modo migliore per iniziare la settimana della Coppa Italia”

Ieri le Juventus Women hanno chiuso il campionato vincendo in casa del Milan, nell'ultima in A di Hyyrynen. Domenica la finale con la Roma.

redazionejuvenews

Ieri la squadra femminile bianconera ha chiuso il suo campionato vincendo2-1 in trasferta contro il Milan, grazie ai gol di Zamanian e Pedersen, con il gol rossonero di Boureille arrivato solo nel recupero. Le Women hanno concluso così il loro campionato a 59 punti, frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Un cammino straordinario, che aveva consentito di festeggiare lo Scudetto già la settimana scorsa, dopo la vittoria per 3-1 contro il Sassuolo. Cinque titoli consecutivi sono il risultato di un grande lavoro della società sul calcio femminile, il cui movimento cresce ogni giorno di più, a maggior ragione con il passaggio al professionismo. La stagione delle ragazze bianconere però non è finita qui. Domenica prossima, 22 maggio, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, casa abituale della SPAL, ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Roma. Le giallorosse sono state le principali avversarie in campionato, chiudendo al secondo posto, e hanno vinto il trofeo lo scorso anno. Juventus-Roma quindi si conferma il vero big match del calcio femminile italiano.

Ieri al termine della gara contro il Milan, il mister Joe Montemurro ha parlato al sito ufficiale del club: "Ho chiesto alla squadra di essere professionale per chiudere al meglio il campionato e le ragazze hanno fatto una bella partita, sotto ogni punto di vista, mostrando carattere e crescita: il modo perfetto per iniziare la settimana della Coppa Italia. Milan-Juve è stata anche l’ultima di Hyyrynen con noi in campionato, è stato un onore averla come Capitano oggi perché è stata importantissima per la squadra e le auguro il meglio".

Proprio il difensore finlandese ha voluto scrivere un messaggio su Instagram: "Guidare la mia fantastica squadra oggi ha significato più di quanto ogni parola possa dire. Grazie a tutti per questa festa speciale dentro e fuori dal campo. Ora concentriamoci sulla finale di Coppa Italia".

La società su Twitter l'ha ringraziata con una foto in cui le compagne la sollevano in aria, scrivendo "Grazie. Thank you. Kiitos".