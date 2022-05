Juve Women, buona anche l’ultima! In casa del Milan è 1-2

La squadra bianconera, che aveva vinto lo Scudetto la settimana scorsa, ha vinto anche l'ultima di campionato in trasferta con le rossonere.

Le Women hanno chiuso al meglio il campionato, battendo in trasferta il Milan. Ecco il report del match dal sito ufficiale della Juventus: "Non ci sono obiettivi che vadano oltre la vittoria di questa partita, così le squadre se la giocano libere, leggere, e lo spettacolo ne guadagna. Inizio di match favorevole al Milan, che per una ventina di minuti esercita un buon predominio territoriale, senza tuttavia arrivare mai vicino davvero al gol del vantaggio. La Juve, oggi protagonista dell'esordio dell'Home Kit 2022/2023 (che vedremo anche lunedì all'Allianz Stadium), comincia ad alzare i giri del motore, al 21' Bonansea impegna la nostra vecchia conoscenza Laura Giuliani, sulla cui ribattuta Grosso non riesce a ribadire in rete. Come si diceva, lo spettacolo c'è: al 24' Aprile anticipa in tuffo l'accorrente Thomas, su un cross da destra, quattro minuti dopo è Adami a sfiorare il gol con una conclusone imparabile, che esce però di pochissimo. Poi passano le Campionesse d'Italia: al 30' Zamanian raccoglie un intervento errato di Fusetti e tira verso la porta di Giuliani, che non riesce a trattenere. Il Milan cerca di rispondere, al 41', con una punizione di Tucceri Crimini, ma è la Juve a chiudere la frazione in attacco: prima al 43' con Hurtig che si presenta a tu per tu con Giuliani (verrà comunque segnalato offside) e due minuti dopo con un colpo di testa di Pedersen, che si spegne di poco sul fondo.