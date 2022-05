Juventus: ecco la seconda maglia del prossimo anno

La stagione si è appena conclusa ma già circolano i modelli della seconda maglia del prossimo anno, che continuerà ad avere tonalità nere come in questa stagione

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso sabato sera la Serie A contro la Fiorentina, uscendo dalla trasferta del Franchi sconfitta per 2-0. La Viola ha così conquistato l'accesso alla prossima Conference League, con la Juventus che ha chiuso un campionato sottotono in quarta posizione. La matematica qualificazione alla Champions League ottenuta alcune giornate fa, hanno fatto staccare la spina alla squadra bianconera, che nelle ultime giornate hanno pareggiato e perso le partite contro la Lazio e la Viola, ormai inutili dal punto di vista della classifica. I bianconeri ora andranno in vacanza, mentre la dirigenza e Massimiliano Allegri sono già a lavoro per migliorare la rosa in vista del prossimo anno.

Molti sono i giocatori già certi di andare: Giorgio Chiellini ha disputato la sua ultima stagione con la maglia della Juventus, e dovrebbe andare a disputare un campionato in MLS, per poi tornare in dirigenza a Torino. Stesso destino per Bernardeschi, che dopo la partita contro la Fiorentina ha salutato il club, così come Morata e Dybala. Lo spagnolo non verrà riscattato per le cifre pattuite con l'Atletico e tornerà in Spagna, ma è possibile un nuovo affondo della squadra di Torino cercando di limare verso il basso il prezzo del cartellino. Stesso destino toccherà a Paulo Dybala, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato, e che sarà libero di scegliere la squadra per il prossimo anno.

Mentre la dirigenza lavora sul mercato, in rete sono iniziate ad uscire le prime immagini della seconda maglia della prossima stagione, pubblicate dall'account La Maglia bianconera. Se infatti la prima è già stata svelata e già utilizzata dai bianconeri, per la seconda bisogna affidarsi alle immagini apparse in queste ore in rete: la maglia riprende il nero di questa stagione, con un motivo all over nero anche questo, per un effetto tono su tono. Il logo e lo sponsor saranno argentati come le strisce sulle maniche, mentre lo sponsor prenderà il pattern presente anche sulla prima maglia.