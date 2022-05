Juventus, restyling per la corsia sinistra: occhi su Emerson Palmieri

Il matrimonio tra Emerson Palmieri e la Juventus potrebbe realizzarsi nella prossima sessione di calciomercato.

La Juventus, conclusa la stagione 2021-22 con la sconfitta indolore con la Fiorentina per 2-0, è pronta a tuffarsi a capofitto nel prossimo calciomercato. Gli obiettivi sono tanti e la Vecchia Signora ha necessità di acquistare in diversi ruoli del campo. Se Di Maria e Pogbasembrano vicinissimi ad approdare a Torino, la questione difesa è ancora un rebus irrisolto. Soprattutto la fascia sinistra ha bisogno di un rinnovamento, visto che Alex Sandro, da oramai diverse stagioni, è in netto calo, motivo per cui la dirigenza starebbe pensando alla cessione del brasiliano. L'ex Porto però percepisce ben 6 milioni a stagione, cifra che spaventa le pretendenti, ma il contratto del classe '91 scade nel giugno 2023, quindi in questi mesi dovrà essere presa una decisione; o un addio adesso o tra un anno a parametro zero, considerando che un prolungamento, con quell'ingaggio, ad oggi sembra assolutamente irreale.