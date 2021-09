Stadi verso il 75-80% della capienza

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1 durante la trasmissione "Un giorno da pecora" di vari argomenti, tra cui l'eventuale aumento della capienza degli stadi nelle prossime settimane. Queste le sue parole: "Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare, nelle prossime settimane, l’obiettivo del 100%.

Gli stadi cominciano dunque piano piano a riaprire. Anche il presidente del Milan, Andrea Scaroni, ieri è intervenuto in merito a ciò ai microfoni di "Quarta repubblica" su Rete 4: "In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire. Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli stadi più pieni di quello che sono oggi".