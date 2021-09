Thiago Motta: “La Juventus è fortissima, ma noi faremo il nostro gioco”

Alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha presentato la partita in conferenza stampa

redazionejuvenews

Alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore dello SpeziaThiago Motta ha presentato la partita in conferenza stampa: “Credo che la Juventus abbia una rosa con giocatori che non abbiamo bisogno di giudicare. Hanno un livello enorme. Sono una rosa ampia, di qualità. Vivono un momento difficile ma mi aspetto quello che ho visto con Malmoe e Milan nel primo tempo, e anche nel secondo seppure non abbia avuto il risultato. Dobbiamo essere al nostro massimo, fare la nostra partita e vedere che succede. A livello di risultati possono essere in difficoltà, ma la pressione la abbiamo tutti. Dobbiamo fare più punti ora per arrivare alla fine e giocarcela con le squadre che possono lottare con noi. Domani non sarà diverso”.

Sulla condizione dei suoi giocatori, l'allenatore ha aggiunto: "Fisicamente li vedo tutti bene, anche chi è arrivato dopo e con una preparazione non ottima. In tanti non hanno iniziato la preparazione con la propria squadra per tanti motivi, e chi ha iniziato la stagione con noi ha fatto una buona preparazione. Parlare solo del fisico nel calcio è una cosa difficile, perché con il fisico c'è l'aspetto mentale, il momento. I ragazzi li vedo benissimo, chi avrà la possibilità di giocare domani starà bene". L'unico assente sarà Erlic, infortunatosi durante l'ultima partita: “Per domani non abbiamo Martin, è troppo presto anche se non ha avuto lesione. È la stessa gamba di prima, abbiamo deciso di lasciarlo lavorare a parte e vedremo per le prossime. Per questa partita vedremo, sono cose che accadono ovunque. Andremo alla partita di domani con chi è disponibile”.

Chiosa finale sul modulo: “Abbiamo le idee, che possono cambiare durante la partita. I moduli sono qualcosa in più nel calcio. Mi ripeto, ma non do importanza come la date voi. I moduli sono importanti, ma ci sono tante altre cose che contano e che fanno funzionare una squadra. Per me non sono la cosa più importante”.