Stadi in Italia al 100% entro la fine dell’anno

Capienza in Italia negli stadi al 100% entro il 2022

redazionejuvenews

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato durante la trasmissione radiofonica ‘La Politica nel Pallone’, condotta da Emilio Mancuso su RaiGRParlamento. Queste le sue parole in merito all'eventuale apertura degli stadi al 100% della capienza in Italia entro la fine del 2021: "Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi in Italia e per me è già un grande passo in avanti. Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100% della capienza, che vorremmo raggiungere entro la fine del 2021. Come classe politica dobbiamo prenderci nei confronti dei cittadini la responsabilità di dare segnali di un graduale ritorno alla normalità, per la piena sicurezza di tutti.

Credo che entro l’anno l’obiettivo della capienza degli stadi al 100% si possa raggiungere: dobbiamo affrontare con prudenza, ma non con paura, le prossime settimane che verranno. Dobbiamo comportarci da comunità ed essere orgogliosi dei dati positivi sul Coronavirus che ogni giorno stanno fortunatamente calando sempre di più per merito dei vaccini. I dati dicono come il nostro Paese si stia comportando meglio degli altri in Europa ed è assolutamente positivo.

Però se da un lato sosteniamo il vaccino, dall’altro – alla luce dell’80% della popolazione immunizzata con almeno una dose – dobbiamo dare dei segnali di normalità per tutti i cittadini. Per gli impianti al chiuso l’obiettivo è lo stesso, sempre il 100%, ma ora è solamente al 50%. Sostenere il green pass come mezzo per tornare alla normalità vuol dire uniformare sport all’aperto e sport al chiuso. Quando mi riferisco al 100% intendo gli uni e gli altri sport. Dobbiamo rispettare le regole minime e non dimenticarle perché è fondamentale per non far tornare la pandemia fuori controllo. Credo sia dovere morale della politica dare prospettive e quindi cercare di aprire al più presto al massimo della capienza tutti gli impianti sportivi - ha concluso Costa - ".