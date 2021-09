Il CTS dà il via libera al 75% della capienza negli stadi: ora palla al Governo

Via libera del CTS

Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha annunciato il via libera al 75% della capienza negli stadi e impianti sportivi all'aperto e in zona bianca. Per quanto riguarda gli impianti al chiuso la capienza passa dal 35% al 50%. Ora bisogna attendere solamente il via libera del Governo che molto probabilmente attuerà questo provvedimento dopo la sosta per le nazionali. Queste le parole di Brusaferro in merito: "Il Comitato, sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale, ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse".