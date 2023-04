Juventus, il report dell’allenamento in vista dello Sporting

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato il report dell'allenamento dei bianconeri in vista della partita di ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Nella gara dei quarti di finale si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore della Vecchia Signora, risultato che lascia ancora tutto aperto per quanto riguarda l'accesso alle semifinali del torneo europeo.