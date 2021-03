Bastoni: “La vittoria contro la Juve ci ha dato una marcia in piu”

Il difensore dell'Inter ha rilasciato delle dichiarazioni

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ha parlato dal ritiro della Nazionale, dove ha prima fatto il punto della vittoria di ieri degli Azzurri, poi ha parlato anche della lotta scudetto, dichiarando come la vittoria contro la Juve sia stata fondamentale per dare una svolta alla stagione dei nerazzurri.

SULLA PARTITA DELL'ITALIA - "Stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno, sono migliorato tanto anche grazie all’aiuto dei compagni e di mister Conte. Con lui ho un grande rapporto, sicuramente mi ha dato tanta fiducia. Ho iniziato a giocare subito l'anno scorso, ha sempre creduto in me, mi sta dando una grande mano a crescere e nel colmare alcune lacune. Mi raccomanda di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia che mi ha dato".