Spezia-Juventus 2-3: vittoria soffertissima per i bianconeri

Dopo cinque interminabili giornate, arriva la prima vittoria in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri

Il primo tempo inizia sui binari dell'equilibrio, con entrambe le due squadre intente ad osservarsi aspettando l'offensiva avversaria. Tutte le emozioni avvengono attorno al 30', nel giro di 5 minuti di gioco. Al 28' è infatti arrivato il gol del vantaggio della Juventus, firmato Moise Kean . L'attaccante italiano riceve palla da Rabiot, dribbla un avversario e tira in porto, che si insacca in porta. Neanche il tempo di esultare che lo Spezia riesce a trovare il gol del pareggio. Al 33' Gyasi fa partire un tiro incredibile da fuori area, traiettoria perfetta che conclude all'incrocio dei pali, alle spalle di Szczesny . A questo punto i bianconeri cercano di riportarsi subito in vantaggio, attaccando su più fronti, senza mai riuscire a sfondare la difesa avversaria. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.

Durante l'intervallo Massimiliano Allegri effettua due cambi: dentro Alex Sandro e Locatelli, fuori De Sciglio e Bentancur. Purtroppo, però, i cambi non danno l'effetto sperato e la seconda frazione di gioco inizia nel peggiore dei modi per la Juventus, con il gol del vantaggio dello Spezia. Al 50' minuto il giovane attaccante francese Antiste riesce da solo a superare sia Bonucci che De Ligt, per poi lascia partire un missile sul primo palo su cui Szczesny può fare ben poco. Alla ricerca di una scossa, l'allenatore bianconero inserisce Alvaro Morata al posto di Moise Kean, ma la manovra della Juventus continua ad essere molto confusionaria e inconcludente. Lo Spezia, sulle ali dell'entusiasmo, continua ad attaccare, e va anche vicina al gol del vantaggio. A riportare la partita in parità ci pensa Federico Chiesa, che al 66' prima recupera palla e poi al tempo di un'azione particolarmente confusa, riesce a spedire la sfera in rete. Pochi minuti più tardi, al 72', arriva il gol del vantaggio bianconero, con De Ligt. Il difensore olandese in mezzo alla mischia a seguito di un calcio d'angolo riesce a far partire un tiro, che beffa il portiere dello Spezia Zoet. A questo punto lo Spezia prova a rendersi pericoloso, anche grazie a dei cambi, ma non riesce mai sfondare la linea difensiva. La partita termina sul risultato di 3 a 2 per la Juventus.