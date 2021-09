Idea Meret del Napoli in caso di addio di Szczesny

Potrebbe essere stato scelto il portiere per la prossima stagione. Dopo le brutte prestazioni di Szczesny il club bianconero sarebbe corso ai ripari

redazionejuvenews

Potrebbe essere stato scelto il portiere per la prossima stagione. Dopo le recenti brutte prestazioni di Szczesny il club bianconero sarebbe corso ai ripari intervenendo sul mercato. Il profilo è quello di un portiere italiano di assoluta esperienza. La società in questione sarebbe anche pronta ad imbastire uno scambio alla pari con il portiere polacco. In caso di arrivo a Torino, l'estremo difensore dovrà tornare a prendere in mano la porta della Juventus che nell'ultimo periodo non sembra più al sicuro come nelle scorse stagioni. Un compito difficile, ma un portiere come lui può sicuramente farcela.

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, avrebbe infatti contattato il Napoli per Alex Meret, stando a quanto riportato da calciomercatonews.com. Il giovane portiere italiano piacerebbe molto a mister Massimiliano Allegri. Il portiere in azzurro non è mai stato amato e non è mai esploso definitivamente e la Juventus potrebbe essere la piazza giusta per farlo. Il club bianconero avrebbe proposto anche uno scambio alla pari con Szczesny.

Il Napoli però preferirebbe solo il cash e per Meret chiederebbe una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Per arrivare all'estremo difensore azzurro, dunque, la Vecchia Signora dovrebbe prima piazzare altrove il portiere polacco e monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Poi ci sarebbe anche la questione Mattia Perin, che in bianconero sarebbe scontento e vorrebbe una squadra con cui fare il titolare fisso. La Juve per Meret sarebbe un sogno e il giocatore non vedrebbe l'ora di trasferirsi a Torino. Il suo eventuale acquisto darebbe anche seguito alla linea azzurra dei bianconeri, che da tempo acquistano i maggiori talenti italiani sul mercato. I prossimi mesi e il mercato di gennaio sarà sicuramente decisivo per capire se il club bianconero vorrà cambiare portiere o meno. Intanto Szczesny ha cominciato a dare nuovi buoni segnali contro il Milan effettuando delle buone parate.