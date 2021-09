Sconcerti: “De Ligt e Kulusevski? Con loro hai coperto 10 anni un ruolo”

Il giornalista ha parlato

redazionejuvenews

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato di vari argomenti ai microfoni di TMW Radio trattando anche la Juventus. Queste le sue parole: "Kulusevski? Credo che una società giudichi un calciatore sul campo, non su quanto scrive la stampa. Mi piace, credo che il suo ruolo sia di giocatore a tutto campo sulla fascia. Se lo lasci crescere, può giocare in tanti altri posti. Non può essere lui però che cambia la Juventus, che è strutturata male - ha proseguito Mario Sconcerti - . In una squadra così nessuno gioca bene. Non si può chiedere a uno di 20 anni di essere lui ad accendere la squadra. La Juventus lo ha pagato tanto, come De Ligt, ma sono investimenti. Con loro hai coperto 10 anni un ruolo, è che gli devi mettere intorno una squadra.

Chiesa o Dybala? Si dovrebbe fare uno sforzo per farli giocare insieme. Non vedo un problema se giocano insieme, anche a Morata. L'anti-Inter? Credo che le altre siano tutte sullo stesso piano. Il Milan è una squadra morbida, ha giocatori che tendono a scomparire. Se riesce a giocare in 11, è una squadra quasi insuperabile. A volte ci sono assenze durante alcuni momenti della partita. L'Inter è molto simile ad Inzaghi, si sa difendere ma sa anche attaccare. E ha qualità. Napoli rotondo come il Milan, sono squadre più armoniche. L'Inter è più ruvida ma ti fa male. E segna tanto.

Inzaghi? Ha giocatori diversi e importanti. Ad esempio Lautaro centravanti. La difesa e il centrocampo sono rimasti gli stessi. E' una squadra molto interessante, anche se per un tempo ha sofferto veramente tanto, così come col Verona e con la Samp, ma ieri è stata brava a ribaltarla in pochi minuti. L'Inter è una squadra sicura, completa, non gli manca nulla, forse delle buone riserve a metà campo - ha concluso Mario Sconcerti - ".