Spalletti: “Sarei voluto andare a cena con Vialli”

Luciano Spalletti, Commissario tecnico della Nazionale, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Gianluca Vialli.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Vialli. Ecco le sue parola al Corriere della Sera: “Europei? Ho capito di aver caricato i ragazzi di troppe responsabilità, ho esagerato nella pressione. Li ho messi al cospetto, forse con troppa forza, della storia dei campioni e delle squadre che avevano portato gioia all’intero Paese. E così i giocatori hanno perso leggerezza. Ho sbagliato io, me ne sono assunto la responsabilità, per tutti. Mondiali? Siamo tutti consapevoli dell’importanza delle qualificazioni. Ci è capitato un girone con una nazionale forte come la Norvegia ma io ho fiducia nei miei ragazzi. Siamo una squadra forte e abbiamo voglia”.

Su Vialli

“Un giocatori con cui sarei andato a cena? Luca Vialli. Grande giocatore e grande persona. Basta vedere come ha affrontato il male. Ci ho giocato contro solo una volta, in un Sampdoria -Spezia. Era forte. Mi diede due brandate pesanti, ma poi mi aiutò subito a rialzarmi. Ecco, il suo modo di vivere, e di morire, ci aiuta a rialzarci, sempre”. Intanto ecco le parole di Calamai<<<