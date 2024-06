Spalletti: “Domani è una delle partite più importanti della carriera”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha detto la sua sugli azzurri, parlando anche della sfida di domani con la Spagna.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha detto la sua sulla sfida con la Spagna. Ecco le sue parole: “Rigorista? Secondo me ne abbiamo più di uno, Scamacca, Retegui, Barella, Dimarco, poi secondo me li sanno battere anche Calafiori e Jorginho. Il rigorista è uno di questi qui, perché poi quando si va lì sul dischetto se ne dicono uno-due, chi non se la sente deve avere sempre quello di scorta. Questa volta la formazione la dico domani, non la dico il giorno prima perché anche degli altri non mi è arrivata alcuna notizia su chi gioca. E’ una delle gare più importanti della mia carriera, ne ho passata già qualcuna e questa è da mettere a quel livello lì. Tutti abbiamo storie da raccontare e questa è una di quelle partite che può determinare certe storie”.