Soulè: “Non penso al ritorno alla Juve. Ho parlato con Spalletti…”

Intervistato da Sportmediaset, Matias Soulè ha dato la sua versione su un possibile rientro alla Juventus nel mese di gennaio. Ecco le sue parole: "Ho letto qualcosa, ma non penso a niente. Ho la testa qua sul Frosinone, giochiamo ogni tre giorni e questo non mi fa pensare tanto, ma neanche lo voglio perché non so se a gennaio, però a giugno manca tanto, quindi sono tranquillo".