Angelozzi: “Soulè? Nessuna richiesta della Juve. Ci siederemo a parlarne”

Ai margini della sfida di Coppa Italia vinta dal Frosinone sul Torino in trasferta, ha parlato il direttore sportivo della compagine ciociara Guido Angelozzi. Il ds ha affrontato anche l'argomento Matias Soulè e un possibile rientro anticipato alla Juventus. Ecco le sue parole in merito: "Abbiamo un gran rapporto con la Juve, ci ha dato tre giocatori bravi e ad oggi non c'è stata nessuna richiesta".