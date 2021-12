Soulè esordisce ma non tocca un pallone, i tifosi contro Allegri: “Doveva entrare prima”

I tifosi accusano Allegri di aver dato poco spazio al baby Soulè

Ottima prova dimostrata dalla Juve in quel di Salerno, grazie ad una vittoria per 0-2 e soprattutto ai 3 punti conquistati che, riaccendono le speranze per una rincorsa alla zona Champions. Il match non è mai stato messo in discussione per effetto di una squadra, quella di Allegri, molto ben organizzata in campo e che non ha praticamente mai concesso nulla ai padroni di casa, eccezion fatta per l'unica minaccia dei campani che è nata dai piedi di Ranieri, il quale ha mandato incredibilmente sul palo a botta sicura.