Sospesa la vendita dei biglietti di Napoli-Juve per motivi burocratici

Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 circa la sospensione della vendita dei biglietti per la partita Napoli-Juventus. Queste le sue parole dopo che è stata bloccata la vendita a circa 15 minuti dalla vendita libera prevista. Fortunatamente la vendita è stata bloccata in tempo e sono stati venduti zero biglietti: "Biglietti sospesi per Napoli-Juventus? Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Abbiamo bloccato tutto un quarto d’ora prima che iniziasse tutto, senza vendere nemmeno un biglietto: sappiamo che le partite possono essere condizionate dallo status ‘a rischio’, perciò ci saranno determinazioni specifiche che potranno coinvolgere anche le vendite dei biglietti. Aspettiamo l’Osservatorio prima di mandare tutto in vendita.