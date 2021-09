Obiettivo giovani: nel mirino della Juventus anche Damsgaard

La Juventus pensa al futuro. Nel mirino giocatori giovani prospetti come Mikkel Damsgaard, talento della Sampdoria.

redazionejuvenews

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è iniziata una nuova era in casa Juventus: d'ora in avanti si punterà tutto sui giovani. Basta colpi over 30 dagli ingaggi spropositati, il Covid-19 ha messo in difficoltà le casse del club, che ora non può più permettersi questo tipo di operazione. Un esempio concreto di questa nuova mentalità sono gli acquisti fatti dalla Juventus questa estate: Locatelli, Kean, Ihattaren e Kaio Jorge. Tutti giovani e promettenti, dal futuro brillante e lo stipendio contenuto. L'obiettivo ora è andare a caccia del prossimo CR7 e formarlo in casa.

Per questo sono saltati trasferimenti importanti come Witsel e Pjanic, giocatori che avrebbero sicuramente aiutato il centrocampo di Massimiliano Allegri, ma che per età non sono più adatti al progetto del direttore sportivo Arrivabene. In questo senso, la Juventus prepara anche i colpi per il futuro. L'obiettivo numero uno è un attaccante centrale che possa garantire un numero importante di gol a stagione. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è Dusan Vlahovic, bomber serbo esploso durante l'ultima stagione alla Fiorentina. Per caratteristiche l'attaccante viola sarebbe il giocatore perfetto per completare il reparto offensivo della Juventus.

L'ultima idea porta invece il nome di Mikkel Damsgaard, giovane talento danese classe 2000 reduce da una stagione ben al di sopra delle aspettative. Il fantasista della Sampdoria, infatti, lo scorso anno ha collezionato 35 presenze in Serie A, condite da 2 gol e 4 assist. Per lui anche un ottimo campionato europeo, dove ha segnato 1 gol e fornito 2 assist in 5 presenze. La Juventus ci pensa, e nel mentre comincia a trattare con la Sampdoria e intavolare rapporti favorevoli. Per questo nel corso di questa estate i bianconeri hanno mandato in prestito ai blucerchiati ben due giocatori, Ihattaren e Dragusin, che potrebbero quindi rientrare nella maxi operazione per arrivare al talento danese della Sampdoria.