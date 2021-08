Condò: “Il Napoli farà di tutto per mandare la Juventus a meno 8”

Paolo Condò nel suo editoriale su La Repubblica ha analizzato il brutto inizio di stagione della Juventus di Allegri.

Dopo due giornate la Juventus è dodicesima in campionato con un solo punto guadagnato, un pareggio e una sconfitta. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato una classifica del genere. I bianconeri hanno fatto una partenza al di sotto delle aspettative e ora dovranno lavorare duro per recuperare il terreno perso. Allegri deve e può risollevare le sorti della squadra.

Paolo Condò nel suo editoriale su La Repubblica ha analizzato questo inizio di stagione: "Il trailer del campionato, due giornate disegnate per mettere in ritmo le squadre migliori, è diventato un fattore con la sconfitta della Juve di sabato. I titoli di testa del torneo cominceranno a scorrere domani sera, quando la chiusura del mercato ci dirà con precisione quali sono le forze in campo. Ma i 5 punti di distacco accumulati dalla Juventus nei confronti di cinque avversarie, sommati alla rinuncia a Cristiano Ronaldo, hanno corretto subito uno dei temi forti dell’estate, ovvero il ritorno dei bianconeri al ruolo di favoriti. Non è così. Napoli-Juve alla ripresa si annuncia fin da ora come un’ordalia, perché Spalletti sarà certamente ingolosito dalla prospettiva di mandare la grande rivale a meno 8".