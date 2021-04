Solbakken: “Juve eliminata da Lione, Porto e Ajax, cosa diavolo fa in Superlega?”

Le dichiarazioni del ct della Norvegia

Nella notte, con vari comunicati ufficiali , la Juventus e altri undici club europei (tra cui anche Inter e Milan), hanno deciso di uscire dall'ECA, l'associazione europea dei club, per dare vita alla SuperLega, una nuova competizione che, nei loro piani, dovrebbe prendere il posto della Champions League (che non verrebbe comunque eliminata). Una situazione che sta attirando diverse critiche da parte di molti esponenti del mondo del calcio e non. Ormai nota la dura presa di posizione del presidente dell'UEFA Ceferin, che ha minacciato i calciatori di non partecipare alle prossime edizioni di Europei e Mondiali.

"La prima cosa che mi colpisce non sono tanto i soldi. La prima cosa che mi colpisce è il conflitto con tutto ciò che si sta venendo a creare che ha a che fare con il calcio. Il calcio è sentire la gioia di vincere e il dolore di perdere, che non ci saranno più in futuro. Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax in Champions League. E' l'altro giorno ha perso con l'Atalanta, ora in classifica ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega? Anche Arsenal e Tottenham, cosa hanno fatto per meritarsi di essere lì? West Ham e Leicester al momento sono messe meglio. Che diritto hai di creare il tuo campionato solo perché hai maggiori opportunità commerciali? Il bello del calcio è che ci sono sorprese regolari, con la Superlega purtroppo non sarà più così".