Social Juve, Locatelli on fire mentre Thuram scalpita...

La vittoria in Champions alimenta l'entusiasmo dei giocatori della Juve: Locatelli festeggia il momento, mentre Thuram freme per ritornare

Il risveglio dopo il debutto in Champions League della Juventus è dolce, a partire dai giocatori, e specialmente, uno su tutti, Manuel Locatelli, lodato trasversalmente dalla stampa per il cambio di passo rispetto alla precedente annata. In realtà, contro il Psv Einhoven, il centrocampista dei bianconeri ha in qualche modo ricoperto un ruolo più simile a quello di recente stampo allegriano, ovvero in cabina di regia in coppia con un rilanciato Weston Mckennie. La verve di Locatelli è però completamente diversa, come anch’egli ha ammesso già alla vigilia del match di ieri. Invece, dopo la vittoria, è tempo di assaporare il momento; così egli ha fatto, attraverso i social, rivolgendosi direttamente al tifo bianconero con un messaggio: “Felice di poter festeggiare insieme ai nostri tifosi una grande notte di Champions League”.

Bagarre a centrocampo: Thuram verso il rientro

Il rilancio di Locatelli, al momento preferito, a partire dall’allenatore Thiago Motta, all’ultimo arrivato e grande acquisto di calciomercato Douglas Luiz, alimenta la competitività del reparto di centrocampo. Ancora una volta il tecnico brasiliano ha dimostrato personalità nelle scelte, per ultima l’impiego dal 1′ minuto di Mckennie, mai sin qui utilizzato da titolare nelle prime uscite ufficiali. Non una bocciatura per Douglas Luiz, che però starebbe faticando più del previsto a inserirsi nei meccanismi della squadra.

Oltre al brasiliano, Thiago Motta può dormire sonni tranquilli, considerata la presenza in ruolo di altri calciatori in grado di ricoprire il reparto: da un Teun Koopmeiners arretrato a Nicolò Fagioli, ma soprattutto da Khephren Thuram. Il centrocampista francese frenato dall’infortunio subito contro il Como e, come si evince dai social, fremente di riprendersi le chiavi del centrocampo. Dopo la giornata di Champions League, l’ex Nizza ha esordito quest’oggi così: “Notte di Champions League. Ottimo modo di iniziare la competizione”.