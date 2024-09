Social Juve, il saluto di Gatti a Kostic che profuma di addio

Federico Gatti ha salutato Filip Kostic attraverso i social: il messaggio del difensore della Juve pare possa anticipare il destino del serbo

Alla chiusura del calciomercato italiano, la Juventus si è ritrovata tra le proprie fila due giocatori considerati fuori dal progetto: Artur e Filip Kostic. Mentre il regista brasiliano è stato in qualche modo reintegrato, con la convocazione anche per la lista Champions, per Kostic si è insistito su un altra strada. Infatti, anche dopo la chiusura della sessione di trasferimenti in Italia, è stata sfruttata quella in uscita per alcuni mercati esteri ancora aperti. In particolare, quello più promettente e ammaliante è quello della Turchia. Proprio da esso, dopo alcuni giorno, la Juventus è riuscita a ricavare l’uscita di Kostic, destinazione Fenerbahce di Josè Mourinho. La formula, il prestito con diritto di riscatto, non chiude i legami con il club bianconero, ma probabilmente termina l’esperienza del calciatore con questa maglia.

Il saluto social di Gatti a Kostic

Un indizio che porta in questa direzione è il messaggio espresso da Federico Gatti via Instagram per salutare l’ormai ex compagno (Mancherai amico mio. Buona fortuna per tutto!). Un messaggio interpretabile, ma che fa ben capire come, dopo due stagioni alla Juventus, con l’avvento del ciclo Thiago Motta non ci sia più spazio per lui e le sue caratteristiche. Un prestito dunque, il diritto e non l’obbligo del riscatto, ma con l’idea che il rapporto tra le parti sia sostanzialmente concluso.