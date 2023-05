Siviglia, Mendilibar: “Juve? Recupereremo Ocampos, Lamela sta bene”

Da Ocampos a Lamela, passando per Suso e Corona: le condizioni dei giocatori del Siviglia in vista del match contro la Juve

Dopo il pareggio per 1-1 a Torino, il Siviglia si prepara a ospitare la Juve, match valido per la semifinale di ritorno di Europa League. Per i bianconeri sarà fondamentale vincere, ma la squadra spagnola ha già dimostrato di essere una squadra di altissimo livello. Come se non bastasse il Siviglia potrà contare anche su alcuni giocatori recuperati: "Ocampos ha un problemino, domani non ci sarà ma lo recupereremo. Per il resto c'è stanchezza, ma la squadra sta bene fisicamente", ha detto l'allenatore del Siviglia Mendilibar alla vigilia del match di Liga contro il Valladolid.

Sulle condizioni di Lamela e Suso ha aggiunto: "Penso che Lamela stia bene. La scorsa settimana ha avuto ancora qualche problema, oggi si è allenato con assoluta normalità. Dovrebbe esserci. Suso? Contro il Valladolid non c'è, e anche per la prossima è molto difficile che ci sia. Si tratta di problemi muscolari ed è necessario del tempo, non affretteremo le tempistiche per averlo prima del previsto".

Chiosa finale su Corona: "Ha trascorso molto tempo senza giocare e ultimamente ha avuto dei problemi. Non è facile per giocare per 90 minuti, proprio come quando torni dalla vacanza e durante la preseason inizi a giocare: per fare 90' hai bisogno almeno di due o tre partite prima".