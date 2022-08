Sissoko: “La Juve col Sassuolo mi è piaciuta, Bremer un muro”

L'ex centrocampista bianconero ha commentato la prima partita di campionato vinta contro il Sassuolo e i nuovi possibili arrivi dal mercato

redazionejuvenews

Mohamed Sissoko è tornato a parlare in un'intervista a TuttoJuve. L'ex centrocampista bianconero ha commentato la bella vittoria della Juventus contro il Sassuolo: "Mi è piaciuta molto. Ha sofferto un po', ma è normale, anche perché nel calcio non ci sono partite facili da vincere. Sono rimasto colpito da Bremer, è stato un muro insuperabile per gli avversari. Lui è il vero erede di Chiellini. Di Maria ha giocato una partita sontuosa, è stato uno spettacolo vederlo disegnare calcio. Sarà un giocatore molto importante per questa squadra. Ho visto una Juve cattiva, cinica e vogliosa di concretizzare le occasioni create. La squadra deve riscattarsi dopo una stagione non all'altezza, per me i giocatori vogliono dimostrare di essere i migliori d'Italia. La Juve deve tornare lì dove è sempre stata".

Il Fideo però si è infortunato e starà fuori un mese: "L'assenza sarà sicuramente pesante, è molto difficile gestire una situazione in cui non ci sono subito in campo due campionissimi come Pogba e Di Maria. Dobbiamo essere fiduciosi, la speranza è che torni presto al suo posto".

Sulle possibilità di titolo per la Juve: "Spero sempre come tifoso di vederla vincere. Però c'è da dire una cosa: la Serie A, in questa stagione, è il campionato più equilibrato d'Europa. Ci sono molte squadre forti e che si sono rinforzate in egual modo, per cui ci sarà davvero tanta competizione. Sono certo di questo".

La Juve vorrebbe cedere Rabiot e prendere Paredes: "Sono due profili un po' differenti, perché Rabiot è un box to box e Paredes è un regista e un costruttore di gioco. Sarebbe un buon acquisto per la Juventus, al contrario sarei un po' deluso per la cessione di Adrien. Significherebbe che non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità alla Juve".

Su Depay: "Fenomeno. E' un top player assoluto, lo aspetto alla Juve. Se dovesse arrivare in Italia, un consiglio per i rivali: attenzione, tenete gli occhi bene aperti. Perché la Juve diventerebbe un super club".