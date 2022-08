Sampdoria-Juventus: designato l’arbitro della gara

La squadra di Massimiliano allegri scenderà in campo nella serata di lunedì a Marassi per la partita in programma contro la Sampdoria e valevole per la seconda giornata

La Juventus ha fatto il suo esordio in campionato contro il Sassuolo nella giornata di lunedì, imponendosi per 3-0 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Il gol di DiMaria, all'esordio ufficiale in bianconero, e la doppietta di Vlahovic, con una rete messa a segno su rigore e l'altra su assist proprio del Fideo, hanno regolato i neroverdi e regalato i primi tre punti alla Juventus. I bianconeri sono ora attesi dalla trasferta di Marassi: allo Stadio Luigi Ferraris è infatti in programma la seconda giornata di campionato contro la Sampdoria di Gianpaolo, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, che andrà in scena lunedì sera alle 20:45.