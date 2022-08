Mercato Juve / Momblano fa sognare i tifosi: “Milinkovic? Ho saputo che…”

Gli acquisti della Juventus sono stati saluti dall'entusiasmo dei tifosi bianconeri. Al netto degli infortuni occorsi a Pogba e Di Maria , il mercato della Vecchia Signora fin qui è stato da applausi. Forse a Cherubini e ad Arrivabene si può rimproverare qualcosa per quanto concerne le uscite. Ma lo abbiamo visto, a volte di fronte ai capricci dei procuratori si può fare poco.

Giornali, siti e media in generale, si stanno concentrando sempre sui soliti nomi. Fondamentalmente due: Depay e Paredes, entrambi ad un passo dalla Juve, ma non ancora effettivi giocatori bianconeri. Che sia una strategia della società quella di sviare da altri obiettivi o una scelta giornalistica dei più, ma secondo Luca Momblano, la Vecchia Signora sta covando ancora un grande sogno per il finale di questa sessione estiva<<<