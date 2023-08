Sirene arabe per Alex Sandro: su di lui l’Al Hilal di Milinkovic

Il terzino brasiliano della Juventus potrebbe lasciare Torino visto l'interessamento della squadra araba

La Juventus sta portando a termine la tournée negli Stati Uniti, che questa notte la vedrà disputare l'ultima amichevole in programma sul territorio americano: la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il RealMadrid, per testare la condizione e la tenuta della squadra in vista dell'inizio del campionato, programmato per il 20 agosto al Friuli di Udine contro l'Udinese.

Fino all'inizio della nuova stagione, ma anche oltre, il mercato sarà aperto, e Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juventus, sta lavorando sia per piazzare gli esuberi in rosa, che per inserire nel gruppo nuovi giocatori che sarebbero funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

In uscita, mentre il dirigente sta cercando di piazzare Zakaria e Bonucci, nuove richieste sono pervenute dall'Arabia per il terzino brasiliano AlexSandro. Il giocatore ha rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora per un altro anno, in virtù delle presenze collezionate la scorsa stagione, e si pensava potesse rimanere a Torino: da un po' di giorni però su di lui è piombato l'Al Hilal di Milinkovic Savic, che dopo il serbo vorrebbe portare un altro giocatore della Serie A tra le sue fila.