Calciomercato Juventus / Lukaku? Non solo! Pedullà svela grosse novità

Juventus pronta a tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri . Fino ad ora è successo molto poco, davvero. Giuntoli è arrivato un po' in ritardo rispetto ai suoi colleghi negli altri club ma adesso, pian piano, sta iniziando a premere sull'acceleratore.

Inutile dire che i colpi da portare a casa, sono ancora parecchi. Elkann sa bene che se si vuole puntare allo scudetto - a maggior ragione dopo l'esclusione dalla Conference - bisognerà fare degli sforzi e per questo, entro la fine di agosto, ci saranno novità pesanti. In questo senso, Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti molto interessanti.

Il mercato della Juve tra Lukaku e Vlahovic

Secondo quanto viene riportato dal noto giornalista, la Juventus sarebbe ora uscita allo scoperto per arrivare a prendere Lukaku. Questa, sarebbe stata una richiesta esplicita del Chelsea per comprendere se dietro le voci che circolavano, ci fosse un bluff o meno. Di fatto, in ballo, potrebbe esserci anche il futuro di Vlahovic (come vi avevamo svelato) e anche su questo, Pedullà ha dato degli aggiornamenti.